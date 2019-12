Der Schneefall bis in tiefe Lagen hat am Freitagmorgen in der Schweiz zu zahlreichen Unfällen auf den Schweizer Strassen geführt. Die Kantonspolizei Bern zählte seit 05.00 Uhr in der Früh bei winterlichen Verhältnissen rund 40 Verkehrsunfälle.

Die Unfälle seien bisher glimpflich verlaufen. Es habe niemand ins Spital eingeliefert werden müssen, teile die Kantonspolizei Bern weiter mit. Auch in anderen Regionen der Schweiz kam es zu Unfällen. Laut Twitter-Meldung des TCS sorgte ein Unfall auf der A2 von Luzern Richtung Basel auf der Höhe Dagmersellen für Verkehrsbehinderungen.

Zudem führten Schneefälle an zahlreichen Orten zu Überlastungen im Strassenverkehr. Im Tessin musste darüber hinaus der Gotthard-Tunnel wegen Gegenständen auf der Fahrbahn in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt werden.

Föhnsturm in den Alpen

In den Bergen sorgte ein Föhnsturm mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde für Probleme. Der Bahnverkehr auf das Jungfraujoch war lahmgelegt. Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt, sagte eine Sprecherin der Jungfraubahnen auf Anfrage.

In einzelnen Regionen sorgen heftige Winde für einen Unterbruch bei weiteren Bergbahnen. Der Betrieb der Luftseilbahn Rotenfluebahn zwischen Rickenbach SZ (Rotenfluebahn) und Rotenflue (Mythenregion) ist eingestellt.

Heftiger Schneefall führte auch im Schienenverkehr zu Problemen. So ist auf der Strecke Montreux Richtung Rochers-de-Naye der Bahnverkehr zwischen Haut-de-Caux und Rochers-de-Naye unterbrochen. Das gilt auch für die Bahnstrecke zwischen Tavannes und Le Noirmont im Jura, wie die SBB mitteilen. Zu Beeinträchtigungen kommt es zwischen Deitingen und Luterbach-Attisholz auf der Strecke Olten - Solothurn wegen eines Polizeieinsatzes.

Im Lauf des Tages dürfte sich die Lage beruhigen. Die Temperatur werden laut Meteoschweiz im Tagesverlauf steigen und dem Schnee in den Niederungen vielerorts den Garaus machen.

Neuer Inhalt Horizontal Line