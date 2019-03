Zinédine Zidane (46) kehrt nach neun Monaten als Trainer von Real Madrid zurück. Der Franzose löst Santiago Solari ab. Es ist Reals zweiter Trainerwechsel in dieser Saison.

Real Madrids Präsident Florentino Perez zog mit dem neuerlichen Trainerwechsel die Konsequenzen einer total verkorksten Saison. Solari hatte erst Ende Oktober nach nur vier Monaten den früheren spanischen Nationaltrainer Julen Lopetegui abgelöst, verlor vor dem 4:1 am Sonntag in Valladolid aber vier von fünf Pflichtspielen.

Letzte Woche schied der Titelverteidiger in der Champions League in den Achtelfinals nach einer 1:4-Niederlage zuhause gegen Ajax Amsterdam aus. Im Cup scheiterten die Madrilenen am Erzrivalen FC Barcelona, der auch in der Meisterschaft enteilt ist. Elf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand Reals auf den Leader zwölf Punkte.

In seiner ersten Amtszeit hatte Zidane Real Madrid während zweieinhalb Jahren in 149 Pflichtspielen betreut und dabei einen Schnitt von 2,3 Punkte pro Partie realisiert. Nach dem Champions-League-Triumph im letzten Frühjahr gegen Liverpool, dem dritten in Serie, trat der Franzose zurück. Wenige Wochen später verliess auch Topskorer Cristiano Ronaldo den Verein und wechselte zu Juventus Turin.

Zidane einigte sich nun mit Real auf einen Vertrag bis Juni 2022, Solari wurde innerhalb des Klubs eine Weiterbeschäftigung angeboten. Der Vertrag des früheren Stürmers der Madrilenen läuft noch bis Juni 2021.

Bereits als Spieler hatte Zidane von 2001 bis 2006 bei Real gespielt und mit den "Königlichen" die Champions League gewonnen. 2002 erzielte der Welt- und Europameister im Final in Glasgow gegen Bayer Leverkusen mit einer herrlichen Direktabnahme den Siegtreffer zum 2:1.

