Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 26. Mai 2018 11:53 publiziert 26. Mai 2018 - 11:53

Im Alter von vier Monaten hat sich ein kleiner Pandabär im Nationalzoo in Malaysia zum ersten Mal den Besuchern gezeigt. Das Panda-Weibchen krabbelte langsam auf Fotografen und Besucher zu, die meiste Zeit aber lag es faul auf dem Bauch.

Das noch namenlose Junge faul auf dem Bauch wiege mittlerweile neun Kilo, sagte Zoodirektor Mat Naim Ramli am Samstag in Kuala Lumpur. Es wachse ziemlich schnell und könne sich schon langsam bewegen.

Der chinesische Botschafter Bai Tin zeigte sich erfreut, dass das Panda-Baby "zufrieden und glücklich" sei. Über den Namen sollen Panda-Fans in einem Wettbewerb im Internet entscheiden.

Die Pandabärin Liang Liang hatte das Junge im Januar zur Welt gebracht, es ist bereits ihr zweites Junges. Im August 2015 wurde das Panda-Weibchen Nuan Nuan geboren, das im vergangenen November nach China gebracht wurde.

Liang Liang und ihr Partner Xing Xing sind eine Leihgabe der Volksrepublik an Malaysia. Beide Länder hatten 2012 vereinbart, dass Malaysia im Zuge der chinesischen "Panda-Diplomatie" für zehn Jahre ein Paar Riesenpandas erhält.

Panda-Nachwuchs kommt in Gefangenschaft nur sehr selten vor. Der Grosse Panda gehört zu den am stärksten bedrohten Tierarten der Erde. In Freiheit leben Schätzungen zufolge nur etwa 1800 Exemplare.

Neuer Inhalt Horizontal Line