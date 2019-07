Dieser Inhalt wurde am 1. Juli 2019 09:29 publiziert

Auszeichnung zum Abschied: Barbara Frey hat für ihre grossen Verdienste um das Theaterleben in Zürich den Stadttaler erhalten. Die Verdienstmedaille der Stadt Zürich wurde ihr am Samstagabend von Stadtpräsidentin Corine Mauch übergeben.

Mauch verlieh die Auszeichnung anlässlich der Abschiedsvorstellung "10x10" im Pfauen, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, machte Frey zusammen mit ihrem Team und einem vielseitigen Ensemble das Schauspielhaus während zehn Jahren "zu einem Ort der konzentrierten Theaterarbeit, an dem auch leise Töne hörbar wurden".

Sie habe das Haus zu einem Apparat gemacht, der die Wahrnehmung schärfe, und so einen wichtigen Beitrag geleistet in einer Zeit, "in der sich laute Stimmen und pauschalisierende Aussagen Bahn brechen".

Die gebürtige Baslerin habe die Herausforderung angenommen, in den künstlerischen Dialog mit Zürich zu treten, "bis zuletzt mit nicht nachlassender Energie". In ihren eigenen Inszenierungen habe sie ein breites Spektrum von Theaterformen gezeigt.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung