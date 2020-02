Dieser Inhalt wurde am 3. Februar 2020 11:00 publiziert

Der Zug aus Zürich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Prellbock.

Ein Zug hat am Montag kurz vor 10 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Luzern nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er fuhr in einen Prellbock. Zwölf Personen wurden dabei leicht verletzt.

Der Lokführer blieb unverletzt, sagte ein Polizeisprecher einem Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort. Im Einsatz standen sechs Ambulanzfahrzeuge, welche die Verletzten in umliegende Spitäler brachten. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr.

Beim Unfallzug handelt es sich um den Schnellzug, den Zürich um 9.04 Uhr verlassen hatte. Wie viele Personen sich im Zug befanden, sei noch unklar, sagte der Sprecher weiter. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) wurde eingeschaltet.

Neuer Inhalt Horizontal Line