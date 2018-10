Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 18. Oktober 2018 11:05 publiziert 18. Oktober 2018 - 11:05

Der am 7. Oktober wiedergewählte Zuger Regierungsrat Beat Villiger (CVP) nimmt die Wahl an, wie er am Donnerstag mitteilte. Er hatte mit einer ausserehelichen Affäre für Schlagzeilen gesorgt. Bevor er die Wahl annahm, hatte er sich daher Bedenkzeit erbeten.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen Schweiz 2019 Vier Personen an einem Gerät auf dem Fitness-Parcours im Wald Schweizer Parlamentswahlen 2019: Sorge ums Klima stösst Grüne in die Favoritenrolle. > Mehr erfahren.