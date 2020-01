Erste Verdachtsfälle des Coronavirus sind nun auch in der Schweiz aufgetaucht. Am Zürcher Triemli-Spital befinden sich zwei Personen, die sich zuvor in China aufgehalten hatten, in Quarantäne.

Im Stadtspital Triemli werden aktuell zwei Personen abgeklärt, die nach einem Aufenthalt in China Zeichen einer Infektion aufweisen, sagte Kommunikationsverantwortliche Maria Rodriquez auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit eine Meldung von 20 Minuten-Online.

Weil neben anderen, herkömmlichen Erregern auch das Coronavirus als Ursache ihrer Beschwerden infrage komme, befinden sich die beiden Personen momentan in Quarantäne.

Das Stadtspital Triemli habe Erfahrung im Umgang mit Patientinnen und Patienten, die Träger eines neuen Krankheitserregers sein könnten, schreibt das Spital zudem in einer Stellungnahme. Es bestehe kein Risiko für andere Patientinnen und Patienten oder für Spitalangestellte.

Die Proben werden momentan durch einen spezifischen Test am Nationalen Referenzzentrum für neuauftretende Viruserkrankungen (Navi) in Genf untersucht.

