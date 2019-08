Zwei deutsche Bergsteiger sind am Samstagmorgen beim Aufstieg zum Dent Blanche VS ums Leben gekommen. Sie waren auf der Normalroute am Südgrad des Berges unterwegs, als sie aus noch nicht geklärten Gründen in die Tiefe stürzten.

Andere Bergsteiger hätten den Unfall beobachtet und Alarm geschlagen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Die zwei Bergsteiger waren zwischen dem Grand Gendarme und dem Gipfel auf einer Höhe von über 4000 Meter über Meer abgestürzt.

Die ausgerückten Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der beiden Alpinisten feststellen können. Die genauen Umständen für den Absturz seien noch unklar. Eine Untersuchung wurde eingeleitet und die formelle Identifizierung der Opfer sei im Gange.

