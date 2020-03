Dieser Inhalt wurde am 3. März 2020 19:48 publiziert

Zwei Europacupspiele mit italienischer Beteiligung werden in Spanien wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa begründete die Massnahme mit der Ansteckungsgefahr durch das Virus. Es geht dabei um das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 10. März zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo und das Europa-League-Spiel zwischen Getafe und Inter Mailand am 19. März.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!