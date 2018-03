Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 12. März 2018 20:45 publiziert 12. März 2018 - 20:45

Genève-Servette muss in den Playoffs im zweiten und dritten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen den SC Bern auf Noah Rod verzichten.

Der Stürmer wurde nach seinem Check gegen den Kopf von Verteidiger Eric Blum in der Partie am Samstag in Bern (0:7) von der Swiss Hockey League für zwei Spiele gesperrt und mit 2650 Franken gebüsst.

