28. Juni 2019 12:23

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Château-d’Oex VD sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um die beiden Insassen des zweisitzigen Flugzeugs. Es sind eine 24-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann, die in der Deutschschweiz wohnten.

Das Flugzeug war vom Flugplatz in Epagny FR gestartet. Es war laut Polizeiangaben Teil einer Gruppe von insgesamt drei Flugzeugen, die nach Bex VD fliegen wollte. Die Unglücksmaschine flog voraus und war ausserhalb der Sichtweite der beiden anderen Flugzeuge, als sie abstürzte, wie der Sprecher der Kantonspolizei Waadt, Pascal Fontaine, auf Anfrage zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das Flugzeug stürzte in Les Capises, einem Waldstück einige Kilometer ausserhalb des Dorfes Château-d'Oex, ab. "Der Zugang zur Unfallstelle gestaltete sich für die Rettungsmannschaften schwierig", sagte Fontaine weiter. Um die Unglücksursache aufzuklären, hat die Polizei einen Zeugenaufruf lanciert.

Bei der Bergung waren ein Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega), fünf Patrouillen der Waadtländer Kantonspolizei, eine Brigade der Kriminalpolizei sowie Spezialisten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) im Einsatz.

