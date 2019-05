Dieser Inhalt wurde am 27. Mai 2019 11:51 publiziert

Der mutmassliche Täter vom Anschlag in Lyon vom vergangenen Freitag sitzt in U-Haft. Nach ihm war zuvor mit verschiedenen Fahndungsbildern gesucht worden.

Nach einer Explosion mit mehreren Verletzten im französischen Lyon sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, dass der mutmassliche Täter gefasst sei. Der 24-Jährigen sei am Montagmorgen in Lyon festgenommen worden.

Später ergänzte der Lyoner Bürgermeister Gérard Collomb, eine "zweite Person" sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies.

Der Sender Franceinfo berichtete, bei dem Tatverdächtigen handle es sich um einen Studenten aus Algerien. Seine Wohnung werde durchsucht. Die Staatsanwaltschaft äusserte sich dazu nicht.

Bei der Explosion am Freitagabend im Zentrum der südostfranzösischen Stadt waren 13 Menschen verletzt worden. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Mithilfe von Sicherheitskameras konnte ein Teil des Weges des mutmasslichen Täters nachverfolgt werden, wie Chef-Ermittler Rémy Heitz erklärt hatte.

Der Tatverdächtige habe eine Papiertüte mit dem Sprengsatz vor der Bäckerei im Zentrum der Stadt abgestellt und sei danach wieder auf sein Fahrrad gestiegen und habe denselben Weg zurück genommen. Die Ermittler veröffentlichten mehrere Fotos des mutmasslichen Täters.

