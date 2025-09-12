Alphütte im Berner Oberland niedergebrannt

Im Gebiet Emdthal ist am Donnerstagabend eine Alphütte niedergebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Der Brand brach gegen 20.30 Uhr aus, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits im Vollbrand. Wegen der schwer zugänglichen Lage des Gebäudes wurde der Brand von der Rega gelöscht. Das Gebäude wurde komplett zerstört.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.