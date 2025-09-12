The Swiss voice in the world since 1935
Alphütte im Berner Oberland niedergebrannt

Im Gebiet Emdthal ist am Donnerstagabend eine Alphütte niedergebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Der Brand brach gegen 20.30 Uhr aus, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits im Vollbrand. Wegen der schwer zugänglichen Lage des Gebäudes wurde der Brand von der Rega gelöscht. Das Gebäude wurde komplett zerstört.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

