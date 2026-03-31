Alpines Solarkraftwerk im Kanton Uri produziert erwartungsgemäss

Keystone-SDA

Die in den Urner Alpen gelegene Photovoltaikanlage Sidenplangg hat im ersten Winter nach Angaben der Betreiber erfreuliche Produktionswerte erzielt. Die auf 2000 Meter gelegene Produktionsstätte im Schächental soll nun weiter ausgebaut werden.

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(Keystone-SDA) Derzeit sind 13 Prozent des geplanten Solarkraftwerks in Betrieb. Seit Mitte November werde Strom produziert, teilte die APV Sidenplangg AG am Dienstag mit. Der erste Produktionswinter sei gut gewesen.

Konkrete Zahlen kommunizierten die Betreiber auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht. Gerade an Wintertagen, an denen die Nebeldecke über dem Talboden lag, habe die alpine Solaranlage ihre Vorteile aber unter Beweis gestellt, hiess es. So sei die Produktion in den Wintermonaten rund drei Mal höher gewesen als bei den Anlagen im Tal.

Die APV Sidenplangg AG gehört der Aventron AG und der Energie Uri AG. Im Endausbau soll die Anlage jährlich 12,5 Gigawattstunden Strom produzieren. Das entspricht etwa dem Bedarf von 2500 Haushalten. Die nächste Ausbauetappe beginne im April, teilte die APV Sidenplangg AG mit.