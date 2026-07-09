Als Mülltone benutzt – Gelterkinden BL stellt Grüngutsammlung ein

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Gelterkinden BL stellt ihre Grüngutsammlung beim Werkhof ein. Grund dafür ist, dass wiederholt Essensreste und "Plastiksäcke mit teilweise unbekanntem Inhalt" dort landeten. Dies führte zu starken Geruchsemissionen und blockierte die Entsorgungskette.

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(Keystone-SDA) Die Entsorgungsbetriebe nahmen nämlich den Grüngut-Container aufgrund der vielen Verunreinigungen nicht mehr an, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

Zunächst akzeptierte ein Betrieb in Ormalingen BL die Abfälle nicht mehr. Die Gemeinde Gelterkinden wich auf ein anderes Unternehmen in Pratteln BL aus. Die dortige Anlage verarbeitete zwar auch Küchen- und Speiseabfälle, akzeptierte jedoch keine mit Plastik und anderen Fremdstoffen verunreinigten Anlieferungen.

Schliesslich wollte Gelterkinden das Grüngut bei der Kehrichtverbrennungsanlage Basel (KVA) entsorgen. Diese duldete das jedoch nur als einmalige Ausnahme, da Grüngut stofflich verwertet werden muss, wie es im Communiqué weiter heisst.

Da keine gesetzeskonforme und langfristige Entsorgungslösung mehr bestehe, habe der Gemeinderat beschlossen, ihr Projekt «Grüngut Kleinmengen» einzustellen, heisst es weiter. Die Gemeinde suche eine Nachfolgelösung.