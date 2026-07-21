Also erzielt im ersten Halbjahr kräftiges Umsatz- und Gewinnplus

Keystone-SDA

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Der IT-Grosshändler Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 deutlich mehr umgesetzt und auch mehr verdient als vor einem Jahr. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest.

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(Keystone-SDA) Insgesamt stieg der Nettoerlös um knapp 20 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Emmen LU am Dienstag bekannt gab. Es führte das Umsatzwachstum auf den Bedarf an leistungsfähigen Technologien zurück. Der Rechenbedarf steige, die Datenmengen würden wachsen und der KI-Einsatz zunehmen, erklärte Also, das nach eigenen Angaben auch Marktanteile gewinnen konnte.

Gewinn klar gesteigert

Auch beim Ergebnis legte Also klar zu. So stieg der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 29 Prozent auf 162,4 Millionen Euro. Die Eigenkapitalrendite legte um 1,2 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent zu. Beim Gewinn legte Also mit einem Plus von gut 60 Prozent auf 69,0 Millionen Euro klar zu.

Mit den Zahlen hat Also die Schätzungen der Analysten (AWP-Konsens) in allen Kennziffern übertroffen.

Die Integration der neuen Gesellschaften verlaufe nach Plan, teilte das Unternehmen mit. Zudem würden weitere Übernahmen geprüft.

Ziele bestätigt

Das Unternehmen strebt 2026 weiterhin einen Betriebsgewinn von 300 bis 340 Millionen Euro sowie eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent an.

Auch an den mittelfristigen Zielen hält Also fest. Die Wachstumsperspektiven seien unverändert attraktiv, teiIte das Unternehmen mit. Innerhalb von drei bis fünf Jahren peilt es einen Betriebsgewinn zwischen 425 und 525 Millionen Euro an, die Eigenkapitalrendite soll über 25 Prozent liegen.