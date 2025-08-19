The Swiss voice in the world since 1935
Alt Gemeindepräsident von Muri-Gümligen verstorben

Der ehemalige Gemeindepräsident von Muri-Gümligen, Thomas Hanke, ist Mitte August überraschend verstorben, wie seine Familie am Dienstag mitteilte. Hanke wurde 69 Jahre alt.

(Keystone-SDA) Der Jurist war über ein Jahrzehnt Gemeindepräsident, wie die FDP Muri-Gümligen auf ihrer Internetseite schreibt. In seiner politischen Laufbahn hatte er zahlreiche Funktionen inne. So war er Präsident der Freisinnigen Ortssektion, Mitglied des Grossen Gemeinderats und bis zu seinem Rücktritt 2023 Gemeindepräsident.

