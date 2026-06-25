Alte Reussbrücke in Mellingen AG wird angehoben

Keystone-SDA

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Die alte Reussbrücke in Mellingen AG wird für den Hochwasserschutz um insgesamt 40 Zentimeter höher gelegt. Die Baufachleute setzen ab dem 6. Juli vier Pressen ein, um die Brücke für die Bauarbeiten synchron um zunächst 2,6 Meter in die Höhe zu stemmen.

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(Keystone-SDA) Sie lagern das Bauwerk anschliessend provisorisch auf einem Stahlrahmen zwischen, wie das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) am Donnerstag mitteilte.

Der Kanton errichtet unter der 1928 gebauten Brücke ein Schutzgerüst, um weitere Sanierungsarbeiten auszuführen. Die Anhebung der alten Reussbrücke soll garantieren, dass ein hundertjährliches Hochwasser weiterhin gefahrlos unter dem Gerüst hindurchfliesst, wie das BVU festhält.

Ab August zerschneiden Arbeiter die alte Brückenplatte und heben sie heraus. Danach hüllen sie die komplette Brücke luftdicht in ein Zelt ein. Sie beseitigen den alten Farbanstrich und tauschen Teile der Stahlkonstruktion aus.

Originalfarbe von 1928

Fachkräfte tragen anschliessend einen neuen Korrosionsschutz auf. Sie orientieren sich bei der neuen Farbe möglichst am Originalfarbton aus dem Jahr 1928, wie das BVU festhält.

Im Frühling 2027 betonieren Bauarbeiter eine neue Fahrbahnplatte. Im Anschluss senken sie die Brücke wieder ab. Die Fachleute positionieren die beiden grossen Hauptlängsträger im Endzustand jedoch dauerhaft 40 Zentimeter höher. Die Abschlussarbeiten sind für den Sommer 2027 geplant.

Die alte Reussbrücke neben der Altstadt von Mellingen wurde letztmals in den Jahren 1955 und 1987 instand gesetzt. Grössere bauliche Sanierungen waren seitdem aufgrund der starken Verkehrsbelastung nicht mehr möglich. Sie wurden auf die Zeit nach der Eröffnung der Umfahrung Mellingen verschoben.