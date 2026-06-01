Alterspräsidentin in Berns Grossem Rat wünscht respektvollen Dialog

Keystone-SDA

Als amtsältestes Mitglied des Berner Grossen Rates hat Anita Herren (Mitte/Rosshäusern) am Montag die neue Legislatur von Parlament und Regierung eröffnet. Sie rief dabei zum "respektvollen Dialog" auf.

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(Keystone-SDA) Sie hoffe, dass der Grosse Rat «hart in der Sache, aber fair im Umgang» politisieren werde. Es gelte, das Gemeinwohl über Partei-Interessen zu stellen und Kompromisse nicht als Schwäche, sondern als demokratische Kunstform zu begreifen. Die Bevölkerung erwarte nicht politische Grabenkämpfe, sondern Lösungen für ihre Probleme im Alltag.

Anita Herren leitet die Sitzung, bis Anne Speiser (SVP/Zweisimmen) zur Grossratspräsidentin für das Amtsjahr 2026/2027 gewählt ist. Als erste Vizepräsidentin ist Katharina Baumann (EDU/Münsingen) vorgesehen.

Spannung verspricht die Wahl des zweiten Vizepräsidenten. Sowohl die FDP- als auch die GLP-Fraktion erheben Anspruch auf das Amt.