Altkleiderentsorgung kostet künftig in Winterthur

Keystone-SDA

Winterthurerinnen und Winterthurer können künftig Altkleider nicht mehr gratis entsorgen. Die Firma Maag, die in Winterthur für das Recycling der Kleider zuständig ist, verlangt ab nächstem Jahr 50 Rappen pro Kilogramm.

(Keystone-SDA) Die Vergütung der Textilien sei in den vergangenen Jahren zuerst langsam und in den letzten zwei Jahren sehr rasant gesunken, sagte Judith Maag, Geschäftsführerin von Maag Recycling AG, am Dienstag gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF. Nun erhielten sie noch «ganz, ganz, ganz wenig», sagte sie.

Aber mit dem Wertstofferlös sei es unmöglich, die Aufwände zu finanzieren. Denn gleichzeitig nehme der Aufwand zu, es würden immer mehr Altkleider abgegeben.