The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Am Schreckhorn abgestürzter Bergsteiger wird verletzt geborgen

Keystone-SDA

Ein Bergsteiger ist am Donnerstag am Schreckhorn im Berner Oberland abgestürzt. Er wurde von einem Rettungshelikopter bei schwierigen Windverhältnisse geborgen und dann ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie Air-Glaciers mitteilte, stürzte der Bergsteiger, der mit einem Führer unterwegs war, im hochalpinen Gelände ab. Er wurde vom Seil aufgefangen, verletzte sich aber.

Air-Glaciers setzte gemäss der Mitteilung zwei Bergretter rund 20 Meter oberhalb des Verunfallten ab. Dieser wurde darauf, an einer Leine hängend, zur Schreckhornhütte ausgeflogen. Von dort habe der Patiententransport ins Spital organisiert werden können, teilte Air-Glaciers mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft