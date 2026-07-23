Am Schreckhorn abgestürzter Bergsteiger wird verletzt geborgen
Ein Bergsteiger ist am Donnerstag am Schreckhorn im Berner Oberland abgestürzt. Er wurde von einem Rettungshelikopter bei schwierigen Windverhältnisse geborgen und dann ins Spital gebracht.
(Keystone-SDA) Wie Air-Glaciers mitteilte, stürzte der Bergsteiger, der mit einem Führer unterwegs war, im hochalpinen Gelände ab. Er wurde vom Seil aufgefangen, verletzte sich aber.
Air-Glaciers setzte gemäss der Mitteilung zwei Bergretter rund 20 Meter oberhalb des Verunfallten ab. Dieser wurde darauf, an einer Leine hängend, zur Schreckhornhütte ausgeflogen. Von dort habe der Patiententransport ins Spital organisiert werden können, teilte Air-Glaciers mit.