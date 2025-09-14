Ambulanzeinsatz und Blechschaden beim Autoverlad in Klosters GR
Beim Abfahren von einem Autoverladezug in Klosters Selfranga im Kanton Graubünden ist am Freitagabend ein Auto erst in das Heck des Wagens vor ihm und dann in die Front des hinteren Fahrzeugs sowie die Seitenwand des Zugs geprallt. Eine Person brachte die Ambulanz in ärztliche Behandlung.
(Keystone-SDA) Die Unfallursache war am Sonntag nicht geklärt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Zwei beschädigte Personenwagen lud ein Abschleppdienst auf und transportierte sie ab. Zum Unfall war es in der zur Abfahrt bereit stehenden Kolonne gekommen.