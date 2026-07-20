An 16 Abenden lernen Sexualstraftäter ein besseres Verhalten

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Im Lernprogramm für Sexualstraftäter lernen die Teilnehmer angemessenes Verhalten, etwa im Ausgang, wenn sie von einer Frau abgewiesen werden. Es besteht aus 16 Gruppen- oder Einzelsitzungen.

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(Keystone-SDA) Im Lernprogramm mit dem Titel «DoLaS – Deliktorientiertes Lernprogramm für angepasstes Sexualverhalten» lernen Männer, wie sie Alltagssituationen entschärfen können. Werden sie beispielsweise im Club von einer Frau abgewiesen, sollen sie ins Freie gehen, durchatmen und Freunde informieren. Mit solch neuen Gewohnheiten soll die Rückfallgefahr reduziert werden.

Auslöser für das neue Lernprogramm ist das neue Sexualstrafrecht, das seit Juli 2024 in Kraft ist. Dieses sieht ausdrücklich Lernprogramme für Sexualstraftäter vor. Voraussetzung ist, dass die Männer auf Bewährung sind, also entweder eine bedingte Freiheitsstrafe erhielten oder auf Bewährung draussen sind.

Nicht für alle ist das Programm jedoch das Richtige. Süchtige, Schizophrene und jene mit Störungen der sexuellen Präferenz, etwa Pädophile, brauchen eine andere Behandlung. Ein Lernprogramm ist keine Therapie und ersetzt auch nicht die Strafe.

Das Programm «DoLaS» besteht aus 16 Abenden im Gruppenraum. Auch ein Einzelsetting ist möglich, dann dauert das Lernprogramm 15 bis 20 Abende. Für alle gibt es zudem drei Nachkontrollgespräche. Die Kosten belaufen sich auf 3200 bis 4100 Franken pro Teilnehmer, je nachdem, ob er Gruppen- oder Einzelunterricht erhält.

Seit 25 Jahren bietet der Kanton Lernprogramme für Straftäter an. Mittlerweile gibt es zehn verschiedene, unter anderem auch eines für Raser und eines gegen häusliche Gewalt. Dieses ist gemäss einer wissenschaftlichen Auswertung durchaus erfolgreich. Die Teilnehmer haben ein um 80 Prozent geringeres Risiko, rückfällig zu werden.