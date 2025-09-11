The Swiss voice in the world since 1935
An der Tribschenstrasse in Luzern sind bis 100 Wohnungen geplant

Keystone-SDA

An der Tribschenstrasse in der Stadt Luzern soll ein Wohn- und Gewerbegebäude entstehen, das dem Regionalen Eiszentrum (REZ) eine stabile Finanzierung ermöglichen soll. Das Projekt sieht bis zu 100 Wohnungen sowie Gewerbeflächen vor, wie die Bauherrin mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Bauprojekt sieht auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern einen Sockelbau mit 23,5 Metern Höhe vor, der knapp 60 Wohnungen und Gewerbeflächen bietet. Langfristig könnte das Gebäude auf 50 Meter aufgestockt und um weitere 40 Wohnungen ergänzt werden, teilte die Projektentwicklerin und Bauherrin Eberli AG am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Die Baurechtszinsen aus dem Projekt würden dem REZ einen wesentlichen Teil seiner Finanzierung sichern, hiess es. Allein aus dem Sockelbau resultiere ein jährlicher Zins von 620’000 Franken, wovon die Stadt Luzern dem REZ 300’000 Franken weitergibt. Mit einer möglichen Aufstockung könnte der Betrag noch steigen.

Das Siegerprojekt schaffe für das Quartier zudem neue Treffpunkte, begrünte Aussenräume und fördere nachhaltige Mobilität. Zudem betont die Bauherrin in der Mitteilung, dass nicht nur Wohnraum entstehe, sondern auch der Eissport in Luzern langfristig gesichert werden könne.

