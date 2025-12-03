Andrea de Meuron will Thuner Stadtpräsidentin werden

Die Thuner Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne) will ins Rennen ums Stadtpräsidium steigen. Im kommenden Jahr zu regeln gibt es die Nachfolge von Raphael Lanz (SVP), der nach vier Legislaturen abtreten wird.

(Keystone-SDA) Die breite Unterstützung und das Vertrauen vieler Menschen hätten ihr den Mut gegeben, diesen Schritt zu tun, liess de Meuron am Mittwoch in den Sozialen Medien verlauten. Sie wolle «mit Erfahrung, Dialogbereitschaft und klaren Lösungen» die Stadt weiterbringen.

Für de Meuron ist es der zweite Anlauf fürs Stadtpräsidium. 2022 trat sie gegen Lanz an, jedoch ohne Erfolg.

Vor de Meuron hatten bereits die Gemeinderätinnen Katharina Ali-Oesch (SP) und Eveline Salzmann (SVP) ihre Ambitionen bekannt gegeben.