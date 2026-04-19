Andrea Schelbert ist neue Schwyzer Gemeindepräsidentin

Keystone-SDA

In Schwyz übernimmt Andrea Schelbert (FDP) das Gemeindepräsidium. Die Stimmberechtigten wählten die bisherige Gemeinderätin als Nachfolgerin von Peppino Beffa (Mitte), der nach drei Jahren als Gemeindepräsident seinen Rücktritt erklärt hatte.

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(Keystone-SDA) Andrea Schelbert gehört seit 2020 dem Gemeinderat von Schwyz an. Die 52-jährige Unternehmerin leitete bisher das Ressort Soziales. Als Gemeinderätin wäre sie noch bis 2028 gewählt gewesen. Die FDP-Politikerin erhielt 2453 Stimmen, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 25,4 Prozent.

Drei Sitze im siebenköpfigen Gemeinderat liefen aus. Die bisherigen Mitglieder Andy Tschümperlin (SP) und Ivo Tschümperlin (FDP) traten erneut an und wurden wiedergewählt. Markus Furrer (SVP) verzichtete auf eine Kandidatur. Die SVP ist damit nicht mehr im Gemeinderat vertreten.

Neu in den Gemeinderat gewählt wurden Stefan Ott (Mitte) und Daniel Schuler (parteilos). Beide erhielten mehr Stimmen als die bisherigen Amtsinhaber. Andy Tschümperlin erzielte mit 1706 Stimmen das schwächste Resultat und ist deshalb nur für zwei statt vier Jahre gewählt. Er übernimmt damit den Sitz der neuen Gemeindepräsidentin Schelbert.

Mirjam Bühlmann (GLP), Thomas Küchler (Mitte) und Christof Zumbühl (Mitte) sind noch bis 2028 im Amt und mussten sich nicht zur Wiederwahl stellen.

Als Säckelmeister wurde Benno Laimbacher (FDP) mit 2619 Stimmen bestätigt.