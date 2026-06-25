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Andreas Dürr (FDP) wird neuer Baselbieter Landratspräsident

Keystone-SDA

Andreas Dürr (FDP) ist am Donnerstag zum neuen Präsidenten des Baselbieter Landrats gewählt worden. Er übernimmt das Amt von Reto Tschudin (SVP) am 1. Juli. Die einjährige Amtsperiode endet am 30. Juni 2027.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Biel-Benkener Dürr erhielt 79 Stimmen bei 90 stimmberechtigten Landrätinnen und Landräten. Es gingen 81 gültige Wahlzettel ein, vier waren leer. Das absolute Mehr lag damit bei 41 Stimmen.

Ebenfalls am Donnerstag wurde das neue Regierungspräsidium gewählt. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomi Jourdan (EVP) erhielt 64 von 81 gültigen Stimmen und übernimmt das Amt von Finanz- und Kirchendirektor Anton Lauber (Mitte).

Als neue Regierungsvizepräsidentin löst Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP) Jourdan ab. Sie erreichte 68 von 73 gültigen Stimmen.

Erste Vizepräsidentin des Landrats wird in der kommenden Amtsperiode Sandra Strüby-Schaub (SP), Zweiter Vizepräsident Martin Karrer (SVP).

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