Andreas Gabriel übernimmt den Vorsitz bei Lia Rumantscha

Keystone-SDA

Die Sprachorganisation Lia Rumantscha hat sich strategisch neu ausgerichtet. Sie wird künftig von einer dreiköpfigen Geschäftsleitung mit Vorsitz geführt. Einen Generalsekretär wird es künftig nicht mehr geben.

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(Keystone-SDA) Die Sprachorganisation hatte am Dienstag vor einer Woche die Trennung von Generalsekretär Markus Solinger kommuniziert. Bereits damals hiess es vonseiten der Lia Rumantscha, dass vorerst keine neue Stelle ausgeschrieben werde, weil sie sich «in einer Phase des Wandels» befinde.

Nun ist klar, wie die neue Struktur der Sprachorganisation aussieht. Künftig wird die operative Leitung gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag von einer dreiköpfigen Geschäftsleitung, statt wie bisher von einem Vierergremium, wahrgenommen. «Gemeinsam tragen sie die Verantwortung für die Führung der Organisation», schreibt der Dachverband aller romanischen Sprachvereine.

Per sofort übernehme der bisherige Vizegeneralsekretär Andreas Gabriel den Vorsitz innerhalb der Geschäftsleitung. Er vertritt diese auch nach aussen.

Neue Bereiche definiert

Die drei Geschäftsleitungsmitglieder verantworten die Bereiche «Sprache und Kultur», «Gemeinschaft und Interessensvertretung» sowie «Geschäftsführung». Mit dieser neuen Struktur könne die bereichsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt werden und es könnten klare Verantwortlichkeiten geschaffen werden, schreibt die Lia Rumantscha.

Der Bereich «Sprache und Kultur» wird gemäss Mitteilung vorerst weiterhin von Geschäftsleitungsmitglied Silvio Dietrich geleitet. Er verlässt die Lia Rumantscha aber im August 2026. Dies habe nichts mit der Reorganisation zu tun, hält die Sprachorganisation fest. Die Stelle wird gemäss der Co-Präsidentin Urezza Famos ebenso ausgeschrieben wie jene für den Bereich «Geschäftsführung». Gabriel wird den Bereich «Gemeinschaft und Interessensvertretung» verantworten.

Carmen Caspar, die bisher den Geschäftsleitungsbereich «Regionen» verantwortete, übernimmt neue Aufgaben in der Querschnittsfunktion der regionalen Sprachförderung.

Die Lia Rumantscha unterstützt, fördert und koordiniert die Projekte regionaler romanischer Vereinigungen, überregionaler Vereine und romanischer Organisationen ausserhalb des romanischen Stammgebiets zugunsten der romanischen Sprache und Kultur.