Andreas Rickenbacher für weitere zwei Jahre im BKW-Verwaltungsrat

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat Andreas Rickenbacher für weitere zwei Jahre als Kantonsvertreter in den Verwaltungsrat des Energiekonzerns BKW delegiert. Dies teilte er am Donnerstag mit.

(Keystone-SDA) Rickenbacher ist Ökonom und ehemaliger Regierungsrat. Er war von 2006-2016 Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern. Heute ist er als Unternehmensberater und Verwaltungsrat in verschiedenen Unternehmen tätig, wie der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

