Angeblich ein Wolf in Hütten/Wädenswil gesichtet

Am Freitagnachmittag soll in Hütten, einem Ortsteil von Wädenswil, ein Wolf gesehen worden sein. Jedenfalls behauptet dies der Wolfswarndienst für Schafhalter mit seiner Nachricht am Abend: "Sichtung eines möglichen Wolfes". Der Warndienst forderte zur Prüfung und Einleitung von Herdenschutzmassnahmen auf.
