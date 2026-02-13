Angeblich ein Wolf in Hütten/Wädenswil gesichtet

Keystone-SDA

Am Freitagnachmittag soll in Hütten, einem Ortsteil von Wädenswil, ein Wolf gesehen worden sein. Jedenfalls behauptet dies der Wolfswarndienst für Schafhalter mit seiner Nachricht am Abend: "Sichtung eines möglichen Wolfes". Der Warndienst forderte zur Prüfung und Einleitung von Herdenschutzmassnahmen auf.

