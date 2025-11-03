Angeklagter in Bellinzona zeigt sich enttäuscht von Mitstreitern

Keystone-SDA

Im Prozess gegen zwei Terrorverdächtige vor Bundesstrafgericht hat sich der erste Angeklagte zu seinem religiösen Werdegang und den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäussert. Im Fall einer Landesverweisung fürchtet er Vergeltungsmassnahmen.

(Keystone-SDA) Das Bundesstrafgericht begann am Vormittag des ersten Prozesstages mit der Befragung des 37-jährigen Kosovaren. Er begründete sein Quasi-Geständnis mit dem Wunsch nach Aufrichtigkeit. Seinen religiösen Werdegang erklärte er damit, dass er 2014 damit angefangen habe, wahhabitische Texte zu lesen.

Äusserst redselig erzählte er dem Gericht, dass er von der Religionsausübung der Bevölkerung und der Mitglieder der «Brüder von Viti» enttäuscht worden sei. Letztere sind eine Gruppierung, die im Südosten des Kosovo die Scharia einführen wollte. Er habe sich daraufhin vom radikalen Islam distanziert, der nicht den Werten entsprochen haben, die ihm sein Vater vermittelt habe.

Der Mann äusserte sich auch zu seinen Aktivitäten innerhalb der «Brüder von Genf» zugunsten ihres kosovarischen Pendants. Zudem sagte er, seine Gruppe habe im Kosovo nicht Waffen und Munition versteckt, um die dortige Regierung zu stürzen, sondern um im Fall eines Angriffs durch Serbien reagieren zu können.

Betrug mit Covid-Krediten

Der Angeklagte bedauerte den ihm vorgeworfenen Betrug an Versicherungen und bei Covid-Krediten,. Nach eigenen Angaben beging er die Taten, um seine finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen. Im Falle einer Landesverweisung befürchtet er Vergeltungsmassnahmen seitens der «Brüder von Viti».

Den beiden Angeklagten wird unter anderem die Beteiligung an und Unterstützung einer terroristischen Organisation, Bestechung fremder Amtsträger, Geldwäscherei, Behinderung der Strafverfolgung, Urkundenfälschung und gewerbsmässiger Betrug vorgeworfen. (Fall SK.2025.29)