Angela Lüthold ist höchste Luzernerin
Angela Lüthold ist vom Luzerner Kantonsrat zu seiner Präsidentin gewählt worden. Die 68-jährige-SVP-Politikerin aus Nottwil und bisherige Vizepräsidentin löst als höchste Luzernerin turnusgemäss Gisela Widmer Reichlin (SP) ab.
(Keystone-SDA) Lüthold wurde am Dienstag mit 96 Stimmen gewählt, dies bei einem absoluten Mehr von 57 Stimmen. Neuer Vizepräsident ist Georg Dubach (FDP). Er erhielt 103 Stimmen.
Lüthold gehört dem Kantonsrat seit 2015 an. Viele Jahre präsidierte die diplomierte Gemeindeschreiberin und Immobilienunternehmerin die SVP des Kantons Luzern. Auch der SVP-Kantonsratsfraktion stand sie vor. Sie nehme mit Demut und Dankbarkeit das Amt an, sagte die sichtlich gerührte neue Kantonsratspräsidentin.
Auch an der Spitze der Regierung steht im neuen Amtsjahr ein SVP-Mitglied. Der Kantonsrat wählte ebenfalls turnusgemäss Armin Hartmann zum Regierungspräsidenten. Er erhielt bei einem absoluten Mehr von 57 Stimmen 92 Stimmen.
Der 1977 geborene Ökonom aus Schlierbach wurde vor drei Jahren in die Kantonsregierung gewählt und steht dort dem Bildungs- und Kulturdepartement vor.
Vize-Regierungspräsidentin im neuen Amtsjahr ist Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj (SP). Sie erhielt 95 Stimmen.