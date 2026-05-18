The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Angreifer erschiesst mindestens zwei Menschen in Südtürkei

Keystone-SDA

Ein Angreifer hat in einem Restaurant in der südtürkischen Provinz Mersin mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Unbekannte habe wahllos um sich geschossen und sei dann geflohen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Hintergrund war zunächst unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zeitung «Cumhuriyet» berichtete von insgesamt vier Toten und acht Verletzten. Der Angreifer habe den Besitzer des Restaurants und einen Mitarbeiter erschossen, bei seiner Flucht habe er zudem zwei weitere Menschen getötet. Die Polizei sei im Einsatz, um den Täter zu fassen. Eine offizielle Erklärung lag zunächst nicht vor.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft