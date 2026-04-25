Angriffe in Mali – Militär spricht von Terroristen

Keystone-SDA

In der malischen Hauptstadt Bamako haben nach Angaben des Militärs "unbekannte bewaffnete Terroristen" Kasernen und andere Ziele angegriffen. Auch im Landesinneren sei es zu Angriffen gekommen, hiess es in einer Stellungnahme des Generalstabs.

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(Keystone-SDA) Am Nachmittag sprach das Militär davon, dass die Lage unter Kontrolle sei. Mehrere Terroristen seien «neutralisiert» und ihre Ausrüstung zerstört worden. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig verifizieren. Konkrete Angaben über Tote und Verletzte machte das Militär nicht.

In einer Mitteilung der deutschen Botschaft an die in Mali lebenden Deutschen war von einer unübersichtlichen Lage die Rede. Der Flughafen sei geschlossen, hiess es. Es werde empfohlen, an einem sicheren Ort zu bleiben und Bewegungen im Stadtgebiet zu vermeiden.

Anwohner des Flughafens hätten Detonationen gehört, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur aus Bamako. In den sozialen Medien war auch von Angriffen in den Städten Gao im Osten des Landes, Mopti am Fluss Niger und in Kati, einer Ortschaft nordwestlich von Bamako, die Rede.

In der Nacht waren in Kati, dem Wohnsitz des Übergangspräsidenten und des Verteidigungsministers, laute Explosionen zu hören. Ein Einwohner berichtete: «Gegen 5:30 Uhr (Ortszeit und UTC) hörten wir laute Explosionen und Schüsse. Einige Fenster in unserem Haus wurden herausgesprengt.»

Die Armee machte keine näheren Angaben über die Angreifer. In dem westafrikanischen Land kommt es aber immer wieder zu Angriffen durch dschihadistische Kämpfer der seit 2017 bestehenden Terrorgruppe JNIM, die der westafrikanische Zweig von Al Kaida ist. Mali wird von einer Militärregierung regiert.

Experten sprechen von massiver Eskalation

Nach Einschätzung von Jean-Hervé Jezequel, Direktor des Sahel-Projekts der International Crisis Group, stellen die Angriffe vom Samstag eine «massive Eskalation» des Konflikts in Mali dar. «Sie sind ein neuer Schritt in der Strategie bewaffneter Gruppen, die seit Jahren Malis wichtigste städtische Zentren ins Visier nehmen», sagte er. Seit 2022 hätten sich die Angriffe der JNIM auf städtische Zentren in Burkina Faso, Mali und Niger mehr als verdreifacht. «Während sich die anfängliche Strategie der JNIM vor allem auf die Eroberung ländlicher Gebiete konzentrierte, zielt sie nun auch auf Grossstädte ab.»

Ulf Lässing, Leiter des Sahel-Programms der Konrad Adenauer-Stifung (KAS) in Bamako, sprach von der grössten Attacke von Dschihadisten und Tuareg-Rebellen seit 2012. «Es ist wieder eine neue Eskalationsstufe erreicht», sagte er.

Bundeswehr beendete 2023 UN-Einsatz in Mali

Von 2013 bis 2023 hatte die UN-Friedenstruppe Minusma in Mali den Auftrag, die Zivilbevölkerung zu schützen und das westafrikanische Land zu stabilisieren. Auch Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr waren in Mali im Einsatz gewesen, die letzten von ihnen hatten das Land im Dezember 2023 verlassen.