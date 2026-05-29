Anhänger eines betrunkenen Chauffeurs kippt in Fischingen TG um

Keystone-SDA

In Fischingen ist am Freitagmorgen ein Anhänger umgekippt, nachdem die Ladung beim Einbiegen auf die Strasse gerutscht war. Verletzt wurde niemand. Beim 39-jährigen Lastwagenchauffeur ergab die Atemalkoholprobe 0,7 Promille.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 39-jähriger Lastwagenchauffeur fuhr kurz vor 9 Uhr in Fischingen von der Murgstrasse auf die Hauptstrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Beim Einbiegen sei die Ladung vom Anhänger auf die Strasse gerutscht und der Anhänger umgekippt, heisst es weiter.

Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken. Die Atemalkoholprobe beim Schweizer Chauffeur ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, die genaue Unfallursache durch von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.