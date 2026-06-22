Anhänger kippt auf A6 bei Grossaffoltern auf die Seite

Keystone-SDA

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Auf der A6 bei Grossaffoltern ist am Montagmorgen der Anhänger eines Lieferwagens auf die Seite gekippt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Bern für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Dies führte zu schweren Verkehrsbehinderungen.

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(Keystone-SDA) Die Polizei wurde gegen 6.25 Uhr über den Unfall auf der A6 in Richtung Bern informiert. Der Anhänger kippte kurz nach einer Rechtskurve auf die Seite und blockierte den linken Fahrstreifen.

Zunächst konnte der Verkehr während rund anderthalb Stunden einspurig geführt werden. Für die anschliessenden Unfallarbeiten mussten die Fahrstreifen zwischen Lyss-Süd und Münchenbuchsee in Fahrtrichtung Bern für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Die Unfallursache war zunächst unklar.