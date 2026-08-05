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Anhaltende Trockenheit verschärft Lage auf Schwyzer Alpen

Die anhaltende Dürre verschärft die Lage in den Schwyzer Alpen
Die anhaltende Dürre verschärft die Lage in den Schwyzer Alpen Keystone-SDA

Auf den Alpen im Kanton Schwyz wird das Wasser und das Futter wegen der anhaltenden Trockenheit knapp. Trotzdem sollen die Tiere möglichst lange in den Sömmerungsgebieten gehalten werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Kanton Schwyz gibt es über 420 Alpbetriebe, wie das Amt für Landwirtschaft am Mittwoch meldete. Auf diesen werden 15’000 Rinder, Kühe und Kälber gesömmert.

Die anhaltende Trockenheit macht den Alpbetrieben zu schaffen. Es sei bereits zu fünf vorzeitigen Alpabtrieben gekommen, erklärte Amtsvorsteher Mario Bürgler gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Es ist vor allem der Futtermangel, der die Älpler zwingt, die Tiere vorzeitig von den Sömmerungsgebieten ins Tal zu bringen. Bei einem drohenden Mangel an Tränkewasser gebe es in vielen Fällen Möglichkeiten, die Wasserversorgung zeitlich beschränkt sicherzustellen, teilte das Amt für Landwirtschaft mit.

Als Möglichkeiten nannte Bürgler den Wassertransport auf der Strasse oder das Legen einer Wasserleitung. In der Mitteilung heisst es dazu, dass sich die Ausgangslage von Alp zu Alp deutlich unterscheide. Die Lösungen müssten jeweils den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Je früher ein drohender Wassermangel bekannt sei, desto mehr Möglichkeiten für Massnahmen gebe es.

Von Wasserknappheit betroffene Bauern organisieren sich gemäss der Mitteilung oft selber. Eine wichtige Rolle spielen die Gemeinden, die im Kanton Schwyz für die Wasserversorgung zuständig sind. Der kantonale Führungsstab kann für Hilfeleistungen eingeschaltet werden.

Ziel sei es, das Vieh dem Tierwohl entsprechend möglichst lange auf den Alpen zu halten, teilte das Amt für Landwirtschaft mit. Damit könnten die Futterreserven der Talbetriebe geschont werden.

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