Anita Zumbühl und Olivia Abächerli erhalten Werkpreise

Keystone-SDA

Die Kantone Ob- und Nidwalden vergeben ihre Werkpreise 2025 an Anita Zumbühl und Olivia Abächerli. Insgesamt waren gemäss Mitteilung vom Freitag elf Gesuche eingereicht worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 50 Jahre alte Anita Zumbühl erhält den grossen Werkpreis in der Höhe von 20’000 Franken, einen Preis, der ihr bereits 2018 zugesprochen worden war. Zumbühl wohnt in Oberdorf NW und arbeitet mit Textilien, sie schafft Objekte, Installationen und Performances.

Die Videokünstlerin Olivia Abächerli ist 33 Jahre alt und wohnt in Kerns OW. Sie wird mit dem kleinen Werkpreis in der Höhe von 10’000 Franken ausgezeichnet.

Die diesjährige Ausschreibung bezog alle Kunstsparten mit ein. Die elf Gesuche wurden von einer aus fünf Personen bestehenden Jury beurteilt, welche von der Urner Illustratorin Lina Müller präsidiert wurde.