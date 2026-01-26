Anklage fordert zweijährige Freiheitsstrafe für Berner Chirurgen

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft hat im Prozess gegen einen Chirurgen vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren gefordert. Sie beschuldigte ihn der schweren Körperverletzung und warf ihm vor, Betroffene im Stich gelassen zu haben.

(Keystone-SDA) Der Chirurg habe über das mangelnde Funktionieren der Rückenprothese Bescheid gewusst, warf ihm die Staatsanwältin Sarah Wildi am Montag vor. Er sei an deren Entwicklung beteiligt gewesen und habe deshalb über Insiderwissen verfügt.

Weiter habe er seine Patienten vor den Operationen mangelhaft aufgeklärt und Informationen bewusst nicht weitergegeben, sagte Wildi weiter. Er habe seine Aufklärungspflicht verletzt und das Wissensgefälle zu den Patienten nicht ausgeglichen. «Er offenbarte Informationen nicht, die sie hätten zweifeln lassen können.»

Der Chirurg habe nicht primär im Interesse seiner Patienten gehandelt, sondern sei von sekundären, eigenen Interessen geleitet gewesen. Er sei von der Herstellerfirma finanziell entschädigt worden und ihm seien Beteiligungen versprochen worden.

Als die Prothese 2014 zurückgerufen worden sei, habe der Chirurg auf stur gestellt. Obwohl er von den Problemen mit der Prothese gewusst habe, habe er sich nicht proaktiv bei seinen Patienten erkundigt. Er habe sich auf den Standpunkt gestellt, dass sich diese von sich aus melden sollen. Der Arzt habe sie buchstäblich im Stich gelassen. «Gerade bei Rückenpatienten ist es aber normal, dass sie nicht bei jedem Schmerz zum Arzt rennen», sagte Wildi weiter.

Sie habe im von ihr geforderten Strafmass die lange Verfahrensdauer und die Vorverurteilung durch die umfangreiche Medienberichterstattung berücksichtigt, sagte Wildi weiter. Für die zweijährige Freiheitsstrafe gälte eine Probezeit von zwei Jahren. Für den Chirurgen gilt die Unschuldsvermutung.