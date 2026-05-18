Anne Hathaway wählt Rollen ohne Rücksicht auf Publikum

Keystone-SDA

Die amerikanische Hollywood-Schauspielerin Anne Hathaway lässt sich bei der Wahl ihrer Rollen nicht von den Erwartungen des Publikums leiten. Ihr sei es wichtig, nicht auf bestimmte Rolle festgelegt zu werden, sagte sie.

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(Keystone-SDA) «Ich kann ehrlich gesagt nicht behaupten, dass ich meine kreativen Entscheidungen darauf ausrichte, das Publikum glücklich zu machen», sagte der «The Princess Diaries»-Star in einer Presserunde.

«Als «The Devil Wears Prada» herauskam, wurde mir irgendwie klar, wie gross der Erfolg war, und ich beschloss, mich von solchen Rollen etwas zurückzuziehen.» Menschen hätten anscheinend eine sehr festgefahrene Vorstellung davon gehabt, welche Rollen sie spielen könne, sagte die 43-Jährige. Bewusst habe sie daher versucht, sich mit unterschiedlichen Rollen herauszufordern.

Abgeschworen hat die 43-Jährige ihren frühen Publikumserfolgen aber nicht: Zurzeit läuft der «The Devil Wears Prada 2» in den Kinos. «Manchmal ist es schön, wenn man weiss, dass man etwas macht, woran sich die Leute erfreuen werden», sagte die Schauspielerin dazu.

Neben «The Devil Wears Prada 2» ist die Oscarpreisträgerin bald als gebrochener Popstar im Film «Mother Mary» zu sehen.