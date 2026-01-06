Ansa: Mattarella reist für Crans-Montanta-Gedenktag in die Schweiz

Keystone-SDA

Italiens Präsident Sergio Mattarella wird voraussichtlich am kommenden Freitag in der Schweiz an der Gedenkzeremonie für die Opfer des Unglücks von Crans-Montana teilnehmen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Ansa aus diplomatischen Kreisen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Bei dem Brand in der Bar «Le Constellation» in der Silvesternacht kamen insgesamt 40 Menschen ums Leben, darunter auch sechs italienische Staatsangehörige. An dem für den kommenden Freitag geplanten Gedenkanlass zu Ehren der Verstorbenen und Verletzten von Crans-Montana wird auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron teilnehmen. Begleitet wird Macron vom für Europa zuständigen Staatssekretär Benjamin Haddad. Der Brandkatastrophe fielen auch neun französische Staatsangehörige zum Opfer – darunter eine französisch-schweizerische Doppelbürgerin.

Aus beiden Ländern stammen zudem mehrere Verletzte: 4 Italienerinnen und 6 Italiener, sowie 10 Französinnen und 11 Franzosen. Insgesamt wurden 116 Personen bei der Brandkatastrophe verletzt, darunter 31 Schweizerinnen und 47 Schweizer, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt hatte. Unterdessen seien alle Verletzten identifiziert.

Kirchenglocken läuten um 14 Uhr

Den nationalen Trauertag am kommenden Freitag plane man gemeinsam mit den Schweizer Kirchen, sagte Bundespräsident Guy Parmelin zuletzt. Um 14 Uhr sollen am Freitag in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken läuten. Dem Trauertag werde «bewusst eine internationale Dimension verliehen», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage von Keystone-SDA dazu mit. In diesem Zusammenhang habe der Bund die Staats- und Regierungschefs derjenigen Länder eingeladen, die von der Katastrophe von Crans-Montana betroffen seien.