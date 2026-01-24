The Swiss voice in the world since 1935
Anteil der Elektroautos in der Schweiz bei 5,2 Prozent

Keystone-SDA

In der Schweiz sind Elektroautos noch eine Seltenheit. Derzeit fahren 5,2 Prozent der zugelassenen Autos ausschliesslich mit Strom. Zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede, wie die Onlineplattform Energie Reporter von Energie Schweiz und Geoimpact zeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Spitzenreiter ist der Kanton Zug mit einem E-Auto-Anteil von 11,4 Prozent am Pkw-Bestand, vor Zürich (6,7 Prozent) und Luzern (5,5 Prozent). Den geringsten Anteil haben die «Stromer» in den Kantonen Genf (3,7 Prozent) sowie in Jura, Tessin und Uri (je 3,8 Prozent).

Der Energie Reporter zeigt die Entwicklung der Energiewende in den Schweizer Gemeinden und Kantonen. Dazu nutzt die Plattform unter anderem öffentlich verfügbare Daten zu Elektroautos.

