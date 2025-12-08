Anwälte fordern Freisprüche für Eltern am Bezirksgericht Dielsdorf

Keystone-SDA

Die Eltern eines beinahe ertrunkenen Kleinkindes sollen freigesprochen werden. Das haben ihre Verteidiger am Montag am Bezirksgericht Dielsdorf gefordert.

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft habe aus dem Nichts den schweren Vorwurf der Aussetzung erhoben, sagte einer der Verteidiger in seinem Plädoyer. Die Eltern seien von einem fahrlässigen Delikt ausgegangen, nicht einem vorsätzlichen.

Der Verteidiger des Ehemannes sagte zudem, dass dieser gar nicht am Badevorgang beteiligt gewesen sei. Er habe sich 20 Minuten auf dem Sofa befunden, als seine Frau aus dem Bad gekommen sei. Als er auf dem Balkon den laufenden Wasserhahn hörte, sei er sofort ins Badezimmer geeilt.

Beide Verteidiger bemängelten eine ungenügende Anklage und Fehler in der Untersuchung. Das Ereignis habe das Ehepaar schwer getroffen. «Sie sind schon genug bestraft, das Gericht kann auf eine Verurteilung verzichten», sagte der Verteidiger des Mannes. Die Eltern hätten korrekt reagiert, als sie den Fehler bemerkten. Die Frau habe das Kind reanimiert, der Mann die Ambulanz gerufen.

Eltern wollen mit Ereignis abschliessen

Die Beschuldigten äusserten sich vor Gericht nicht mehr zum Sachverhalt. Sie anerkannten aber, dass die Kinder kurz alleine in der Badewanne sassen, als die Eltern auf dem Balkon waren. Auch, dass sie das jüngere Kind wiederbeleben mussten, bestätigten sie.

«Wir können uns den Unfall bis heute nicht erklären. Wir lieben unsere Kinder über alles», sagte der Mann. Seine Frau ergänzte, dass sie mit dem Thema abschliessen wolle. «Wir sind doch gar nicht so. Wir sind eine glückliche, lustige Familie», sagte sie mit tränenunterdrückter Stimme.

Bei der Polizei hatte die Frau laut dem Richter einmal ausgesagt, dass sie den Stöpsel nicht eingesteckt hatte, aber das ältere Kind schon gewusst habe, wie man diesen einsteckt. Ihren Aufenthalt auf dem Balkon habe sie einmal mit wenigen Sekunden, dann mit höchstens zwei Minuten angegeben.

Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf eine Teilnahme. Der Richter gibt um 17.15 Uhr bekannt, ob er ein Urteil fällt oder den Fall an die Staatsanwaltschaft zurückweist.