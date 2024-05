Anwältin fordert nach Zürcher Flixbus-Unfall nur eine Busse

Keystone-SDA

3 Minuten

(Keystone-SDA) Die Verteidigerin des 62-jährigen ehemaligen Flixbus-Chauffeurs hat am Mittwoch in Zürich lediglich eine Busse gefordert. Für den Tod zweier Menschen und die Verletzungen dutzender Passagiere könne der Italiener nicht verantwortlich gemacht werden.

Es sei unklar, wie die verstorbene Passagierin in die Sihl gefallen sei, hielt die Verteidigerin am Bezirksgericht fest. Dass die Frau beim Aufprall aus dem Bus geschleudert wurde, sei aber “unmöglich”.

Weder die Verletzungsspuren noch die Beschädigungen der Fenster würden auf ein Hinausschleudern hindeuten, sagte sie. Die Frau könnte nach dem Aussteigen von der Sihlhochbrücke in den Fluss gefallen sein. Dies könne ihrem Mandanten nicht angelastet werden.

“Nicht angegurtet”

Der Arbeitskollege des Chauffeurs starb 15 Tage nach dem Unfall im Spital. Lange sei er auf dem Weg der Besserung gewesen. Der Mann habe aber schon vor dem Unfall schwere Organschäden gehabt. Dass sein Tod direkt mit dem Unfall zusammenhänge, sei nicht nachweisbar, erklärte die Anwältin weiter.

Sämtliche Verletzten, die einen Strafantrag stellten, seien nicht angegurtet gewesen – trotz Pflicht. Die Fahrer hätten auf die Pflicht hingewiesen, die Verletzungen könnten dem 62-Jährigen deshalb nicht angelastet werden.

“Extrem gefährliche Stelle”

Die Schuld am Unfall sah die Verteidigerin bei den Behörden. “Die Stelle war extrem gefährlich”, sagte sie. Erst nach dem Unfall wurden Betonelemente vor das Autobahn-Ende gestellt. Dies, obwohl einige Jahre zuvor bereits ein Lastwagen in die Sihl gefallen war.

Der Autobahnstummel sei damals nicht signalisiert gewesen, nur schwach beleuchtet, sagte die Anwältin weiter. Der Chauffeur habe die Strecke Genua-Mannheim gut gekannt, aber nicht jede Stelle.

Er habe zu verstehen versucht, wo er hinfahren müsse. Es sei nicht klar gewesen, dass die Autobahn dort in eine Rechtskurve führe. Die Verteidigerin zweifelte auch das “angeblich angemessene Tempo von 30 km/h” an. Zu einem früheren Zeitpunkt habe der Gutachter eine Geschwindigkeit von 51 km/h als “angemessen” bezeichnet.

Fast ungebremst in die Betonmauer

Die Richter wollen das Urteil gegen den Chauffeur um 17 Uhr öffentlich verkünden. Der 62-jährige Italiener blieb der Verhandlung fern. Er liess sich wegen psychischer Probleme dispensieren.

Der Flixbus aus Mailand fuhr am frühen Morgen des 16. Dezembers 2018 fast ungebremst in eine Betonwand am Ende der Sihlhochstrasse. Zwei Menschen starben. Dutzende wurden verletzt.