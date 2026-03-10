The Swiss voice in the world since 1935
Anwohner stoppt 14-jährigen Einbrecher in Zürich

In Zürich-Altstetten hat ein Anwohner am frühen Dienstagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Er konnte den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

(Keystone-SDA) Kurz nach Mitternacht wurde der Anwohner am Letzigraben durch das Klirren einer einschlagenden Fensterscheibe beim benachbarten Ladenlokal aufgeschreckt, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, suchte er das Geschäft auf und traf dort direkt auf den Eindringling.

Es gelang dem Mann, den mutmasslichen Täter vor Ort festzusetzen. Die kurz darauf eintreffende Stadtpolizei übernahm den 14-jährigen Schweizer und brachte ihn für die weiteren Ermittlungen in eine Polizeiwache.

