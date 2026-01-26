Apotheken beider Basel verzeichnen Rekord bei Grippe-Impfung

Keystone-SDA

Die Apotheken beider Basel haben währen der laufenden Grippesaison rund 32 Prozent mehr Impfungen durchführt als im Vorjahr. Mit mehr als 15'000 Grippeimpfungen wurde ein neuer Höchststand erreicht, wie der Apothekerverband am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Besonders deutlich ist der Zuwachs im Kanton Basel-Stadt mit einem Plus von 38,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Baselbiet haben die Apotheken 22,5 Prozent mehr Impfdosen gegen Grippe verabreicht, wie es im Communiqué heisst.

Aktuell sind die Influenza-Fallzahlen hoch und die Region Basel nimmt schweizweit eine Spitzenposition ein. Das Angebot der Apotheken ohne Voranmeldung soll die ärztliche Versorgung ergänzen, wie es weiter heisst.

In der Schweiz kommt es gemäss Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) pro Saison zu mehreren Tausend Hospitalisationen und zu mehreren Hundert Todesfällen im Zusammenhang mit der Grippe. Betroffen sind vorwiegend Personen mit erhöhtem Risiko für Grippekomplikationen wie Seniorinnen und Senioren, Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen, Schwangere und Frühgeborene.