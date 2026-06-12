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Appenzell Ausserrhoden erhält 3,8 Millionen Franken von Swisslos

Keystone-SDA

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat 3,8 Millionen Franken aus dem Gewinn der Interkantonalen Landeslotterie erhalten. Das teilte der Kanton am Freitag in einem Communiqué mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Nebst der Zuweisung in den Lotteriefonds fliessen 1,41 Millionen Franken in den kantonalen Kulturfonds. 538’000 Franken werden dem Sportfonds zugewiesen. Ausserdem legt der Kanton 730’000 Franken in die Kasse für Gemeinnütziges. 20’000 Franken sind für «Sympathiebeiträge» reserviert.

Die in Basel ansässige Swisslos Interkantonale Landeslotterie hat im Jahr 2025 einen «verteilbaren Gewinn» von 562 Millionen Franken erwirtschaftet, wie der Kanton mitteilte.

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