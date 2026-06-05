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Appenzeller Bahnen befördern erstmals über 7 Millionen Passagiere

Keystone-SDA

Die Appenzeller Bahnen haben 2025 zum ersten Mal mehr als sieben Millionen Passagierinnen und Passagiere befördert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 3,1 Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Besonders auf den Linien Gossau–Appenzell–Wasserauen und Trogen–St.Gallen–Appenzell sei eine klare Steigerung ersichtlich, teilten die Appenzeller Bahnen am Freitag mit.

Positiv sei auch das Unternehmensergebnis ausgefallen. Im Jahr des 150-Jahr-Jubiläums habe es in den Sparten Personenverkehr, Infrastruktur und Nebengeschäft Gewinne gegeben, heisst es weiter.

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