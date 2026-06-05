Appenzeller Bahnen befördern erstmals über 7 Millionen Passagiere

Keystone-SDA

Die Appenzeller Bahnen haben 2025 zum ersten Mal mehr als sieben Millionen Passagierinnen und Passagiere befördert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 3,1 Prozent.

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(Keystone-SDA) Besonders auf den Linien Gossau–Appenzell–Wasserauen und Trogen–St.Gallen–Appenzell sei eine klare Steigerung ersichtlich, teilten die Appenzeller Bahnen am Freitag mit.

Positiv sei auch das Unternehmensergebnis ausgefallen. Im Jahr des 150-Jahr-Jubiläums habe es in den Sparten Personenverkehr, Infrastruktur und Nebengeschäft Gewinne gegeben, heisst es weiter.