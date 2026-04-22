Arbeiten am Bahnhof in Lenzburg AG führen zu Zugsausfällen

Keystone-SDA

Im Mai müssen Benutzerinnen und Benutzer des Bahnhofs Lenzburg AG mehr Zeit einplanen. Die SBB nehmen das neue Stellwerk in Betrieb und führen Arbeiten am Bahnhof und der Fahrbahn durch. Daher kommt es gemäss SBB zu Einschränkungen.

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(Keystone-SDA) So sind vom 9. bis 11. Mai und vom 14. bis 18. Mai zwischen Rupperswil und Lenzburg Bahnersatzbusse im Einsatz, wie die SBB am Mittwoch mitteilten. Die Fernverkehrszüge zwischen Olten und Zürich werden teilweise umgeleitet und erhalten andere Fahrzeiten. Die S-Bahnen und Regionalzüge zwischen Olten und Brugg respektive Lenzburg fallen teilweise aus oder haben andere Fahrzeiten.

Vom 18. bis 23. Mai ist der Bahnhof Lenzburg zum Teil gesperrt. In dieser Woche fallen die S-Bahnen teilweise aus oder haben andere Fahrzeiten. Der RE37 hält in Richtung Zürich HB nicht in Lenzburg. Der IR55 nach Zürich HB hält stattdessen und verkehrt mit anderen Fahrzeiten.

Am Pfingstwochenende vom 23. bis 26. Mai geht das neue Stellwerk in Lenzburg gemäss Mitteilung in Betrieb. Die Abschnitte zwischen Rupperswil–Lenzburg–Othmarsingen, Hunzenschwil–Lenzburg und Beinwil am See–Lenzburg sind für den Bahnverkehr gesperrt. Die Fernverkehrszüge zwischen Olten und Zürich HB werden umgeleitet und erhalten andere Fahrzeiten. Die S-Bahnen und Regionalzüge ab und nach Lenzburg fallen aus, und es verkehren Bahnersatzbusse.

Die SBB bauen den Bahnhof Lenzburg seit 2023 um. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich 2033. Der neue Bahnhof soll bis zu 40’000 Reisenden pro Tag Platz bieten. Die Kosten betragen laut SBB rund 330 Millionen Franken. Der Hauptanteil trage der Bund.