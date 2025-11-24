Arbeiten der SBB an Brücke in Emmenbrücke LU führen zu Sperrungen

Keystone-SDA

Für die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke über die Kleine Emme muss die Bahnstrecke auf der Linie zwischen Emmen und Luzern an zwei Wochenenden gesperrt werden. Es verkehren Ersatzbusse.

(Keystone-SDA) Die Arbeiten an der Bahnstrecke in Emmenbrücke LU finden laut Mitteilung der SBB am 29. und 30. November und 6. und 7. Dezember statt. In dieser Zeit fahren Ersatzbusse, und Reisende sollen ihre Verbindung vorab in der App oder online prüfen, hiess es.

Die SBB erneuert den Korrosionsschutz der beiden Stahlfachwerkbrücken bei der Mündung der Kleinen Emme. Damit sollen die Bauwerke aus den Jahren 1922 und 1939 weitere 40 Jahre sicher und tragfähig gemacht werden, wie es im Communiqué weiter hiess.

Auch auf den umliegenden Strassen sowie auf Velo- und Wanderwegen im Gebiet Reusszopf kommt es laut der SBB zu Einschränkungen. Umleitungen werden signalisiert.